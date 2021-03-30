Сильный порывистый ветер надвигается на Нижегородскую область

В ближайшие 1-2 часа в Нижнем Новгороде и области прогнозируются порывы ветра 15-20 метров в секунду. Неблагоприятное погодное явление продержится в регионе не только сегодня вечером и ночью, но и днем 31 марта. Об этом сообщает синоптики ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Из-за сильного ветра прогнозируется увеличение числа аварий, связанных с обрывом линий электропередач, нарушения в работе систем жилищно-коммунального хозяйства, вырастает опасность обрушения слабоукрепленных конструкций, среди которых и строительные краны. Упасть могут и ветхие конструкции, а также деревья со слабой корневой системой.

Так, если вы оказались на улице во время сильного порывистого ветра, то нужно постараться укрыться от него в ближайшем здании. При таких погодных условиях ни в коем случае нельзя находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабоукрепленных конструкций и легких построек. Не стоит оставлять и автомобили в близости от них.

Вещи, которые может захватить воздушный поток, следует убрать с балконов и подоконников.

Если в доме отключится свет, то лучше использовать электрически фонари и проявлять осторожность при обращении с открытым огнем.

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