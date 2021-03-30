Выставка «Мир глазами особенного ребёнка» откроется в Нижнем Новгороде

Выставка пройдет в Нижегородском областном информационном центре. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В пятницу, 2 апреля, во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма в Нижнем Новгороде откроется выставка «Мир глазами особенного ребёнка». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

До 7 апреля включительно нижегородцы смогут увидеть 15 картин в стиле абстракционизма, которые нарисовали ребятишки в возрасте от 5 до 8 лет.

Познакомиться с внутренним миром детей с расстройствами аутистического спектра можно будет с помощью работ «Радужное море», «Космос вокруг нас», «Зарождение жизни», «Одуванчики», «М&M`s», «Любовь мамы» и многих других.

Инсталляция направлена на формирование толерантного отношения к детям и взрослым с особенностями в развитии.

- Творчество для детей с РАС имеет колоссальное коррекционное взаимодействие. Это одновременно один из способов понять и познать мир, а также особый язык, который помогает говорить с такими людьми. Это прекрасная терапия, путь выстраивания отношений с миром – таким сложным и таким непонятным, - поделилась руководитель департамента специальных проектов АНО «Центр 800» Екатерина Чудакова.

Посетители выставки смогут приобрести любую понравившуюся работу. Собранные средства пойдут на нужды благотворительного фонда «Время РАСсвета».

Выставка будет проходить в Нижегородском областном информационном центре, который расположен по адресу улица Горького, дом №151А, 3-й этаж.

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