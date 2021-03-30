Ведущий шоу «На ножах» предложил провести в Нижнем Новгороде первый гастрофорум

В рамках визита в «Хулиганодом» Константин Ивлев провел кулинарный мастер-класс. Фото: Юлия Горшкова

Ведущий шоу «На ножах» Константин Ивлев посетил Нижний Новгород с рабочим визитом. Шеф-повар возглавил делегацию общероссийского проекта «Шеф в школе», цель которого улучшить школьное питание и объяснить детям, как важно питаться здоровой пищей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Первой точкой маршрута Константина Ивлева и организаторов проекта стал центр наставничества для подростков «Хулиганодом». Там для 30 воспитанников детских домов состоялся мастер-класс по приготовлению блюд.

Затем делегация побывала в Московском районе в школе №118, ученик которой Павел Сухов стал победителем конкурса «РДШеф моего региона». Активисты оценили состояние столовой, попробовали блюда из школьного меню, которое разработано с учетом пожеланий самих школьников.

- Цель проекта «Шеф в школе» собрать мнения школьников и родителей, дать профессиональные рекомендации по выбору блюд. Мы пробуем внедрять правильную еду с использованием местных специалитетов. Например, Нижегородская область богата рыбой - почему бы не включить ее в школьное меню? – поинтересовался Константин Ивлев. - Хочу отметить, что за все время работы проекта именно в Нижегородской области я увидел один из самых «вкусных» и красивых школьных столов.

В Нижнем Новгороде также было предложено провести большой Поволжский гастрономический форум, тем более что в регионе производится множество продуктов питания. Мероприятие может войти в программу празднования 800-летия.

- Поволжье - это наиболее населенный регион России, в который входят Нижний Новгород, Киров, Чебоксары, Саратов, Ульяновск, Самара и другие крупные города. Мы хотим предложить вам организовать сделать здесь большой кулинарный праздник, - предложил Константин Ивлев.

Кстати, интересный факт: по итогам первого опроса РДШ среди школьников страны Нижегородская область попала в список «невкусных регионов», но уже во втором опросе ситуация изменилась и наша область оказалась в рейтинге «вкусных регионов».

- Власти Нижегородской области подошли к ситуации конструктивно, не пытаясь умолчать о проблеме или начать спорить с результатами опроса. Наоборот, они провели тщательную проверку, исправили недочеты и пересмотрели меню школьных столовых, – поделилась впечатлениями исполнительный директор организации «Российское движение школьников» Ирина Плещева.

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