В 2021 году в Нижнем Новгороде установят 642 камеры видеонаблюдения

На улицах Нижнего Новгорода в этом году установят 642 камеры видеонаблюдения. Новое оборудование появится во всех районах города и станет новым этапом в рамках развития системы «Безопасный город». Об этом сообщает министерство информационных технологий и связи Нижегородской области.

- Новые камеры появятся, в частности, на территории особенно знаковых общественных пространств. Например, на Нижневолжской набережной, Гребном канале и территории «Стрелки», - подчеркнул министр информационных технологий и связи Нижегородской области Сергей Ефимов.

Известно, что камеры будут отслеживать ситуацию на территории популярных мест отдыха у горожан, среди которых парк «Дубки», парк Пушкина, парк Кулибина, парк 1 Мая и Автозаводский парк культуры и отдыха.

- Повышение городской безопасности для нас является безусловным приоритетом в работе, - добавил Сергей Ефимов.

Кстати, в 2020 году благодаря камерам видеонаблюдения было раскрыто 265 преступлений, этот показатель выше уровня 2019 года в четыре раза.

Напомним, что проект «Безопасный город» реализуется в регионе в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» утвержденного Президентом РФ Владимиром Путиным.

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