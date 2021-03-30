Движение на шести дорогах Нижнего Новгорода будет перекрыто в апреле-июле

В период с апреля по июль на шести улицах Нижнего Новгорода будет перекрыто автомобильное движение. Соответствующие постановления подписал первый заместитель главы города Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин.

Компания «Теплоэнерго» запланировала ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях.

Немаловажно отметить, что проезд по участкам дорог запретят в разные дни, а объезд будет организован по прилегающим улицам. Так, с 06:00 1 апреля до 23:59 8 мая движение будет ограничено по улице Новая. Речь идет об участке дороги напротив дома №6 по площади Горького.

Ещё движение перекроют на улице Чаадаева между домом №7 и домом №4, проезд ограничат с 20:00 2 апреля до 05:00 5 апреля.

Другое ограничение коснётся участка дороги по улице Батумская. Движение транспорта будет запрещено с 18:00 8 мая до 06:00 12 мая между домом №7А и домом №8 по улице Столетова.

Трудности с проездом возникнут и на участке между домами №31 и №28 по улице Новая. Там ограничение движения будет действовать с 06:00 9 мая до 23:59 9 июня.

Временно прекратиться движение транспорта и по улице Ковалихинская напротив дома №18. Автомобилисты не смогут проехать на этом участке дороги с 20:00 10 мая до 05:00 27 мая.

Проспект Союзный перекроют с 20:00 14 мая до 05:00 17 мая на участке дороги напротив дома №44.

С 18:00 14 мая до 08:00 17 мая нельзя будет проехать по улице 50 лет Победы между домами №15 и №24.

Самое длительное перекрытие участка дороги будет по улице Новая, от дома №24 до дома №20. Проезд будет запрещён с 06:00 10 июня до 23:59 14 июля.

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