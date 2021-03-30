Памятник Максиму Горькому разделили на части в Нижнем Новгороде

Фрагмент памятника Максима Горького в мастерской. Фото: Николай Нестеренко
На днях новость о печальной судьбе памятника Максиму Горькому разлетелась по всем СМИ и соцсетям. История заключается в том, что уже десять лет статуя находится в частично демонтированном состоянии. Так, нижняя часть по-прежнему стоит в одном из дворов на улице Рождественской, а торс и голова для сохранности находятся в мастерской скульптора Алексея Щитова.
- Недавно исполнилось 153 года со дня рождения писателя, в связи с этим история кажется еще более печальной, - сообщили в телеграм-канале «Нижний № 1».
До 2011 года этот памятник Максиму Горькому радовал нижегородцев своим видом в парке имени Кулибина, но затем его пришлось убрать, так как на его месте появилась часовня.
Важно отметить, что в городской мэрии уже взяли этот вопрос под контроль. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев дал поручение разобраться в сложившейся ситуации в кратчайшие сроки.
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