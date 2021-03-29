Образцовому хореографическому ансамблю «Мозаика» исполнилось 30 лет

24 марта в ДК им. Я.М. Свердлова прошел концерт к юбилею Образцового коллектива-ансамбля танца «Мозаика». На мероприятии присутствовали председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин, глава города Дзержинска Иван Носков и первый заместитель генерального директора ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова» Олег Корпатенков.

Образцовый ансамбль танца «Мозаика» был создан на базе Дома культуры ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» в 1992 году, а уже в 1995-м коллективу было присвоено звание «Образцовый», повторно подтвержденное в 2018 году. Сейчас в коллективе занимается около 100 воспитанников детских дошкольных учреждений, учащиеся образовательных учреждений и студенты средних специальных заведений в возрасте от 4 до 18 лет. Бессменным руководителем и главным идейным вдохновителем Образцового ансамбля танца «Мозаика» является Лариса Видманова.

«Вот уже 30 лет «Мозаика» радует дзержинцев всех возрастов своими яркими и профессиональными номерами, заряжает их хорошим настроением и бодростью, - сказал глава города Иван Носков. - Особенно хочу отметить руководителя ансамбля Ларису Викторовну Видманову опытного, грамотного, талантливого педагога, влюбленного в свою работу, а также всех наставников. Каждый из них делает очень важное и нужное дело, несет в мир добро, учит наших дзержинских ребят ценить красоту, хорошую музыку и танец. Новых побед, ярких событий и весеннего настроения всему коллективу!»

По словам руководителя коллектива Ларисы Видмановой, одной из главных особенностей «Мозаики» является разнообразие танцевальных жанров, среди которых народный, эстрадный танец, народный с эстрадной стилизацией, джаз, хип-хоп, танцевальное шоу и др. Воспитанники коллектива не уходят в один из жанров, а в равной степени осваивают каждый из них. «Важно не только разучивать вместе с детьми какие-то движения, но и рассказывать им, о чем этот танец, чему посвящен, какой в нем смысл. То есть главный наш принцип - не движение ради движения, а танец ради того, чтобы думать», - поделилась Лариса Видманова, отпраздновавшая накануне юбилейного концерта «Мозаики» свой большой юбилей.

В праздничный вечер руководитель Образцового хореографического ансамбля «Мозаика» Лариса Видманова была награждена почетной грамотой губернатора Нижегородской области и благодарственным письмом Законодательного собрания Нижегородской области. Педагог-хореограф Жанна Плетнева и аккомпаниатор Наталья Краснокутская были отмечены благодарственными письмами Законодательного собрания Нижегородской области, а также получили почетные грамоты Министерства культуры Нижегородской области. Кроме того, всему коллективу ансамбля «Мозаика» глава города Иван Носков вручил благодарственное письмо администрации города Дзержинска и ценный подарок.

Всех поклонников Образцового хореографического ансамбля «Мозаика» коллектив приглашает на свой ближайший отчетный концерт, который состоится 21 апреля в ДК им. Я.М. Свердлова.