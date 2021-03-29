Запись в первые классы школ Дзержинска начнется 1 апреля

Запись в первые классы школ Дзержинска в соответствии с новыми правилами стартует 1 апреля. Она будет проходить в два этапа. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Дзержинска.

- Первый этап продлится с 1 апреля по 30 июня. В это время будут приниматься заявления от родителей, имеющих внеочередное право зачисления в школы, а также от детей, проживающих на закрепленной территории, - рассказали в администрации. – Второй этап стартует с 6 июля и вплоть до момента заполнения свободных мест в школе. В это время смогут подать заявления дети, не проживающие на закрепленной территории.

КОНКРЕТНО

Какие документы необходимо приложить?

1. Копию документа, удостоверяющего личность родителя / законного представителя ребенка или поступающего;

2. Копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя;

3. Копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости);

4. Копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории либо справку о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства

5. Справку с места работы родителя / законного представителя ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение);

6. Копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).