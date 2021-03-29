Экзамен выдержан

Испытательный цех №44 АО «АПЗ» подтвердил техническую компетентность и независимость и получил Свидетельство об аттестации, выданное 46-м Центральным научно-исследовательским институтом Минобороны РФ.

Цех проходил проверку с целью подтверждения требований, предъявляемых в Руководящем документе «Аппаратура, приборы, устройства военного назначения. Требования к испытательным подразделениям и порядок их аттестации». Аттестацию проводили эксперты ООО «Центр научных исследований, испытаний и сертификации радиоэлектронных средств».

К проверке была подготовлена цеховая документация: паспорта положения, руководства по качеству, должностные инструкции и др. По результатам работы комиссия вынесла решение, что цех №44 соответствует требованиям Руководящего документа, ГОСТов, и рекомендует выдать ему свидетельство сроком на три года – до марта 2024 года.

В подготовке к проверке активное участие принимали начальник техбюро Татьяна Беспалова, инженер по качеству Галина Володина, мастер участка по эксплуатации оборудования Павел Лазаровский, зам начальника цеха Александр Васляев.

Наталья ГЛАЗУНОВА