На строительство II очереди обхода Балахны требуется почти 19 млрд рублей

Под строительство II очереди обхода Балахны выделены земельные участки общей площадью 2 457 тысячи квадратных метров. За 18,8 миллиардов рублей в районе рабочего поселка «Гидроторф» появится три разноуровневые развязки, три моста и путепровод. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Сейчас через населенные пункты идут большегрузы в Ивановскую, Костромскую и Ярославскую области. Это доставляет неудобства и жителям, и водителям, - отметил глава региона.

Обход Балахны является второй очередью участка трассы Р-152 «Шопша - Иваново - Нижний Новгород». Это позволит не только вывести из Балахны поток транзитного транспорта, но и сократить время проезда в час пик как минимум на час.

- Это положительно скажется на экологической ситуации в Балахне, - добавил Глеб Никитин.

Построить дорогу планируется не позднее 2024 года.

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