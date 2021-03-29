Передвижная лаборатория для диагностики дорог появилась в Нижегородской области

Оборудование позволит эффективнее реализовывать нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Передвижную лабораторию для диагностики качества дорог приобрели в Нижегородской области. Новое оборудование позволит собирать полную информацию о состоянии дорожного полотна: выбоинах, трещинах, колейности. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Благодаря ее применению можно более взвешенно подходить к выбору участков, требующих ремонта, для их дальнейшего включения в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - отметил глава региона.

Уже этим летом специалисты будут с помощью передвижной лаборатории производить прием дорог после ремонта и выявлять полноценную картину качества выполнения работ. Экспертиза также позволит узнавать о возможных скрытых дефектах дорог и устранять их в рамках гарантийных обязательств.

После инструментального обследования результаты формируются в паспорта автомобильных дорог.

Напомним, национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

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