С мая парковка на улице Рождественской вновь станет платной

С мая 2021 года парковка на улице Рождественской в Нижнем Новгороде вновь станет платной. Обслуживать автостоянку будет компания «МегаФон». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Парковочное пространство на улице Рождественской бывало платным уже не раз, так как в этом месте находятся, в основном, офисные здания, кафе и рестораны. Платный паркинг позволит не только отрегулировать движение личного транспорта по улице, но и даст шанс обкатать систему внедрения платных парковок на территории города.

- Улица Рождественская востребована у нижегородцев, что позволит провести тестирование системы парковок при максимальных нагрузках. По сути, мы просто возвращаем на Рождественскую сервис, который там уже существовал и к которому люди привыкли, - поделился Максим Бартыков, директор нижегородского отделения «МегаФона».

Так, оплатить парковку можно будет с помощью смс, мобильных приложений, паркоматов, автоматических касс и в личном кабинете на информационном парковочном портале Нижнего Новгорода.

- Деньги с платных парковок пойдут на развитие дорожной сети города. Кроме того, это решение снизит нагрузку на городские улицы, упорядочит парковки, повысит безопасность дорожного движения, - подчеркнул первый заместитель мэра Илья Штокман.

Кстати, некоторые рестораны готовы оплачивать парковку для своих клиентов, в то время как для работников же было предложено создать абонементы.

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