С 1 сентября в Сарове откроется новый филиал МГУ

С 1 сентября 2021 года новый филиал Московского государственного университета имени Ломоносова заработает в научном парке вблизи Сарова. Студентам предложат обучение по пяти магистерским программам. Об этом сообщается на сайте университета.

Филиал будет располагаться на экологически привлекательной территории, в реконструированных и новых учебных корпусах. В кампусе будет создана комфортная среда проживания, в пользование учащихся будут доступны бассейн, тренажерные залы, теннисные корты и медицинское обслуживание на базе медучреждений Сарова.

- Это будет одним из центров подготовки ведущих ученых нашей страны в области математики, информатики, физики, - рассказывает ректор МГУ Виктор Садовничий. – Он будет сотрудничать с международными университетами, в нем будут учиться студенты из других стран.

Так, для студентов, которые будут учиться в этом филиале, предусмотрены стажировки и поездки на предприятия госкорпорации «Росатом», в институты Российской Академии Наук. Не исключены и зарубежные связи, а также получение в дальнейшем перспективных рабочих мест.

С июня начнётся прием магистрантов на такие программы, как «Вычислительные методы и методика моделирования», «Суперкомпьютерные технологии математического моделирования и обработки данных», «Теоретическая физика», «Экспериментальные электромагнитные поля, релятивистская плазма, аттосекундная физика» и «Лазерная нелинейная оптика и фотоника».

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