Глава города Иван Носков проверил готовность скалодрома на базе ФОКа «Ока».

Сегодня в физкультурно-оздоровительном комплексе «Ока» состоялась приемка первого в Дзержинске скалодрома. Новый спортивный объект оценил и проверил глава города Иван Носков, а также заместитель председателя Думы города Дзержинска Александр Парамонов и председатель Федерации альпинизма Нижегородской области Алексей Богданов.

«Скалолазание это один из олимпийских видов спорта, и хочется надеяться, что новая спортивная площадка станет базой для подготовки новых олимпийцев, сказал глава города Иван Носков. – Новая секция в нашем городе должна быть доступна для всех желающих. На мой взгляд, это еще один способ активного отдыха для людей любого возраста. С его помощью можно одновременно тренировать мышцы, сердечно-сосудистую систему, работать над развитием баланса, гибкости, а также улучшать координацию движений. Особенно это важно для городских жителей, которым в повседневной жизни не всегда хватает физических нагрузок».

Во время визита в ФОК «Ока» глава города осмотрел выполненные работы по установке скалодрома и познакомился с тренерами Натальей Колосовой и Евгением Павловым, которые будут обучать скалолазанию будущих воспитанников. Они продемонстрировали главе города специальную экипировку, рассказали о мерах и техниках безопасности, применяющихся на скалодроме, а также показали пробный пролаз по разным трассам скалодрома.

По мнению заместителя председателя Думы города Дзержинска Александра Парамонова, появление скалодрома в Дзержинске позволит вовлечь в спортивную жизнь еще большее количество детей, подростков, а также взрослых людей. «Несмотря на то, что больше всего мне близки, конечно же, лыжные гонки и единоборства, я однозначно буду рекомендовать всем спортсменам попробовать себя в скалолазании. Считаю, что эти тренировки помогут развить физические возможности и укрепить те группы мышц, которые активно включаются при занятии другими видами спорта», - сказал Александр Парамонов.

В настоящее время в ФОК «Ока» проходит набор детей 2005-2013 годов рождения в секцию скалолазания. Все вопросы можно уточнить по телефону 28-60-51 или на сайте ФОКа «Ока» http://www.fok-oka.ru.

Справка: Идея установки скалодрома в одном из спортивных учреждений Дзержинска появилась в прошлом году у главы города Ивана Носкова и получила одобрение большинства жителей. Единственным помещением, подходящим для установки спортивного объекта, стал универсальный зал ФОКа «Ока» площадью 1300 квадратных метров. Скалодром имеет различные уровни сложности – для детей, новичков, любителей спорта, профессионалов, и составляет 10 метров в высоту. Оборудование приобретено в лизинг на два года (2021–2022), а появление скалодрома было единогласно поддержано депутатами Думы города Дзержинска. Впервые в регионе скалодром был установлен не на частной территории, а на базе муниципального учреждения.