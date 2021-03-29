Страшное ДТП в Кстовском районе: один человек погиб, двое пострадали

В результате ДТП погибла женщина 1960 года рождения. Фото: скриншот из видео. Источник: Регион-52 | Нижний Новгород

Смертельное ДТП произошло минувшим воскресеньем, 28 марта, в Кстовском районе. Происшествие произошло примерно в 12:30 на 472 километре трассы «Нижний Новгород-Москва-Казань». Там столкнулись легковой автомобиль «Ниссан» и рейсовый микроавтобус «Ивеко». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

К сожалению, в этой аварии не обошлось без жертв.

- В результате ДТП травмы, несовместимые с жизнью, получила пассажир легковушки - женщина в возрасте 61 года, - рассказали в ведомстве. - Также пострадали 6-летний мальчик - ещё один пассажир «Ниссана» и 23-летний пассажир автобуса. Их госпитализировали в больницу.

Точную причину ДТП и обстоятельства произошедшего определит следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, которые работали на месте происшествия.

Очевидцы уже опубликовали видео с места происшествия в паблике «Регион-52 | Нижний Новгород».

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