Гала-концерт областного фестиваля "Студвесна" пройдёт 1 апреля в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

1 апреля в нижегородском концертном зале "Юпитер" пройдёт гала-концерт, завершающий региональный отбор Нижегородского областного фестиваля "Студенческая весна". В нём примет участие около 100 студентов, прошедших отборочный этап в марте. Подробностями поделились в пресс-службе областного правительства.

В ходе этого концерта объявят состав делегации, которая представит Нижегородский регион в финале Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна".

Гала-концерт можно будет посмотреть в прямом эфире в группах ВКонтакте "Российская студенческая весна" (https://vk.com/studvesnarsm) и "Молодёжь Нижегородской области" (https://vk.com/molodezh_no).

Напомним, в областном этапе фестиваля принимало участие более 3 000 студентов. Их оценивало компетентное жюри, в составе которого были профессионалы в области хореографии, вокала и театрального мастерства.

15-20 мая этого года Приволжская столица примет 3 500 студентов из разных регионов России, которые будут соревноваться в десяти творческих направлениях.

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