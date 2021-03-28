Операция по борьбе с наркотиками "Дети России-2021" пройдёт в Нижегородской области 5-14 апреля

С 5 по 14 апреля этого года в Нижегородской области пройдёт первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции "Дети России-2021". Эта операция проводится в рамках реализации положений стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2030 года. Информацией об операции поделилось региональное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России.

Основная цель операции — предупредить распространение наркомании среди несовершеннолетних, выявить факты их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, и повысить уровень осведомлённости населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

В ходе операции проведут проверки по месту жительства входящих в группу риска несовершеннолетних и асоциальных семей, которые стоят на профилактическом учёте в органах системы профилактики. Вместе с тем рейды проведут в местах массового скопления несовершеннолетних, в досуговых и развлекательных учреждениях. Всё это для того, чтобы выявить лица, вовлекающие несовершеннолетних в употребление запрещённых веществ, а также подростков, употребляющих их без назначения врача.

Нижегородское ГУ МВД просит жителей незамедлительно сообщать о готовящихся или уже произошедших наркопреступлениях по круглосуточным телефонам дежурных частей ОВД или по телефону 02.

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