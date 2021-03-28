Упор на развитие метро предполагает новая транспортная схема Нижнего Новгорода

Новая транспортная схема Нижнего Новгорода предполагает упор на развитие в городе метро. Система будет реализовываться в рамках Нижегородской области. Региональный Минтранс уже начал к ней подготовку. Об этом сообщила телекомпания "Волга" со ссылкой на заместителя гендиректора АО "Институт "Стройпроект" Викторию Калинину.

По её словам, проектировщику потребовались глубокий анализ, замеры каждого существующего маршрута и многочисленные соцопросы для разработки новой транспортной схемы. В результате удалось выделить основные транспортные проблемы Нижнего Новгорода: нехватку мест для приоритетного движения общественного транспорта, участки, где возникают пробки, и недозагруженность метро. Новая концепция городского транспорта формировалсь на этих ведущих проблемах, главная из которых — метро.

— Мы будем перенаправлять пассажиров на метро, активно его использовать. По провозной способности — сначала метро, потом трамвай, потом уже автобус и троллейбус, — обозначила замгендиректора АО "Институт "Стройпроект" Виктория Калинина.

И добавила, что к станциям метро должны быть организованы подвозящие маршруты. Некоторые маршруты будут дробиться, так как сегодня существует высокая задублированность.

— Обязательно надо говорить о пересадочном тарифе. О возможности использовать социальные льготы. Мы понимаем, что если мы сделаем подвозные маршруты, и люди будут вынуждены несколько раз пересаживаться, во-первых, мы коэффициент пересадочности большой не должны ставить, а во-вторых, люди не должны тратить на это больше денег. Эти моменты обязательно надо учитывать. А также то, что до следующего пересадочного пункта должно быть недалеко. Всё должно быть в одном месте, — сказала Виктория Калинина.

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