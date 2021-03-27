Парковка на улице Рождественской станет платной с мая этого года. Как сообщает канал "ВОВК", оператором будет "МегаФон", который заключил концессионное соглашение с нижегородской мэрией на создание платных парковок в центре города.

Автор канала также напоминает, что тема введения платных парковок обсуждалась на дискуссионном клубе Общественной палаты. Именно тогда было решено "обкатать" технологию на улице Рождественской, поскольку это не помешает жителям: там практически нет жилых домов, а платные парковки были и раньше.

Во время дискуссии ресторатор Александр Котюсов заявил, что многие рестораны готовы оплачивать парковку для своих клиентов. Для работников же было предложено создать абонементы.

Система оплаты будет аналогичной системе на площади Горького, у Центра международной торговли и у Московского вокзала и очень удобной: через смс, приложение или паркомат.

— Но самое главное, что за отсутствие платы штрафовать пока не будут, потому что Рождественская улица — это экспериментальная площадка, — сообщается на канале "ВОВК".

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