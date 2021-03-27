Приокский ДУК вернул жителям 154 тысячи рублей по требованию ГЖИ региона

Домоуправляющая компания Приокского района Нижнего Новгорода произвела перерасчёт и вернула жителям района 154 тысячи рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Произвести перерасчёт потребовала областная Госжилинспекция. В результате него выяснилось, что собственники жилых помещений переплатили за потреблённую на общедомовые нужды электроэнергию в общей сложности 154 тысячи рублей.

Внеплановую документальную проверку Приокского ДУКа проводили на основании обращений жителей. Нарушения выявили в начислении платы за коммунальные услуги, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме на улице Крылова в Нижнем Новгороде. Начисление платы производилось по показаниям прибора общедомового учёта, при этом домоуправляющая компания не принимала во внимание утверждённый норматив потребления.

Предписание об устранении выявленных нарушений, направленное в адрес организации, было исполнено в текущем месяце.

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