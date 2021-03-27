Борский мост планируют капитально отремонтировать

Стало известно, что Борский мост ждёт капитальный ремонт. Об этом сообщило ИА "Время Н" со ссылкой на ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог".

На текущий момент готовое техническое задание на разработку проектной документации находится в региональном Минтрансе, где ждёт согласования. Будущий капремонт предполагает восстановление несущей способности и надёжности конструкций автодорожной части Борского моста. А это демонтаж конструкций мостового полотна до балок пролётных строений, ремонт несущих железобетонных конструкций, разборка непрочного бетона и очистка арматуры, устройство водоотвода, деформационных швов и гидроизоляции. Далее – укладка асфальта, нанесение разметки и прочие работы.

Как только требования заказчика будут согласованы – начнётся подготовка проектной документации. Начало работ, их сроки и стоимость будут известны после подготовки этой документации.

Будет ли мост перекрываться на время проведения работ станет известно позднее.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!