Интерактивный фонтан появится на Нижневолжской набережной в 2021 году Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Интерактивный фонтан появится уже в этом году к 800-летию города на Нижневолжской набережной. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

– Светомузыкальный фонтан с водным экраном станет одним из важных элементов Нижневолжской набережной. После открытия обновлённой набережной в 2018 году было много обращений от нижегородцев с предложением насытить это большое пространство различными объектами. Сейчас эта работа в активной фазе, – озвучил Глеб Никитин.

Ведомство сообщает, что проект уже разработан. Согласно нему фонтан будет иметь овальную чашу длиной 17,4 метра и шириной 13 метров. На создание такого украшения набережной направят внебюджетные средства. А с помощью видеопроекции конструкция фонтана позволит создавать водные картины.

– Главное, чтобы прогулки по Нижневолжской набережной стали интересными для людей всех возрастов. Постараемся сделать так, чтобы жителям и гостям города было здесь максимально комфортно, – заверил глава региона.

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