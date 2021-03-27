Места установки общественных туалетов назвала мэрия Нижнего Новгорода

Администрация города Нижнего Новгорода назвала места, где разместят туалеты общественного пользования. По информации пресс-служба ведомства, на сегодня в областном центре установлено уже 11 таких туалетов. Из них 10 начнут свою работу в этом году.
Сообщается, что за счёт средств инвесторов и в рамках программы "Среда 800" планируется создание ещё 24 туалетов. Появятся они, к примеру, в следующих местах:
- Мещерское озеро;
- Ромодановский вокзал;
- площадь Буревестника;
- Гребной канал;
- площадь Советская;
- Парк имени 1 мая;
- площадь Заречная;
- Автозаводский парк культуры и отдыха;
- площадь Маркина;
- Нижне-Волжская набережная;
- Александровский сад;
- Ярмарочная площадь;
- набережная Федоровского;
- Окская набережная;
- Почаинский бульвар;
- сквер имени Свердлова;
- площадь у канатной дороги.
Туалеты будут установлены стационарные и модульного типа. Более того, во время проведения мероприятий, будут устанавливаться дополнительные модульные туалеты. Планируемый объём инвестиций, по данным мэрии города, – 81 миллион рублей из городского бюджета, включая также привлечённые средства.
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