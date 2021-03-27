Места установки общественных туалетов назвала мэрия Нижнего Новгорода

Администрация города Нижнего Новгорода назвала места, где разместят туалеты общественного пользования. По информации пресс-служба ведомства, на сегодня в областном центре установлено уже 11 таких туалетов. Из них 10 начнут свою работу в этом году.

Сообщается, что за счёт средств инвесторов и в рамках программы "Среда 800" планируется создание ещё 24 туалетов. Появятся они, к примеру, в следующих местах:

- Мещерское озеро;

- Ромодановский вокзал;

- площадь Буревестника;

- Гребной канал;

- площадь Советская;

- Парк имени 1 мая;

- площадь Заречная;

- Автозаводский парк культуры и отдыха;

- площадь Маркина;

- Нижне-Волжская набережная;

- Александровский сад;

- Ярмарочная площадь;

- набережная Федоровского;

- Окская набережная;

- Почаинский бульвар;

- сквер имени Свердлова;

- площадь у канатной дороги.

Туалеты будут установлены стационарные и модульного типа. Более того, во время проведения мероприятий, будут устанавливаться дополнительные модульные туалеты. Планируемый объём инвестиций, по данным мэрии города, – 81 миллион рублей из городского бюджета, включая также привлечённые средства.

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