Возрождение Саровской и Дивеевской обителей обсудили в Москве Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Москве во время заседания попечительского совета по возрождению Саровской и Дивеевской обителей обсудили вопрос развития туристического кластера на территории Нижегородской области. Об этом сообщили в правительстве региона.

Заседание провёл первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий также участвовали в нём.

Глеб Никитин выступил с докладом о развитии туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров":

– С учётом выделенного финансирования в полном объёме реализовано 18 мероприятий на общую сумму более 1 миллиарда рублей. В фазе реализации сейчас 32 объекта. Большое значение имеет, в частности, строительство северо-восточного обхода Дивеева с возведением моста через реку Вичкинзу, – доложил губернатор.

И обратил внимание, что предполагается расчистка Вичкинзы, строительство набережной на ней и благоустройство близлежащей территории. Кроме того, в рамках федерального проекта по сохранению уникальных водных объектов в 2021 году завершат расчистку рек Сатис и Тёша. Начнётся строительство центров культурного развития, в задачу которых войдёт организация экскурсий, кружковых, выставочных, спортивных мероприятий и других вариаций досуга для жителей Сарова, Арзамаса и Дивеева.

Реставрация Воскресенского, Спасо-Преображенского соборов и Дома Белянинова уже началась как и ряд других работ.

– Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера проделала серьёзную работу, достигла конкретных результатов. Впереди более масштабные планы. Реализация мероприятий по развитию кластера позволит существенно повысить качество жизни в городах юга Нижегородской области и, конечно, сделает это направление ещё привлекательнее для туризма, – добавил Глеб Никитин.

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов подчеркнул значимость интеграции Мордовии в кластер "Арзамас – Дивеево – Саров":

– Расширение границ кластера и включение в него объектов республики даст серьёзный импульс развитию инфраструктуры территории, в частности, дорожной, а также привлечению дополнительных инвестиций, позволит создать новые рабочие места, повысить стандарты предоставления туристических услуг. Учитывая соседство Мордовии и Нижегородской области, рассчитываем на создание единого межрегионального туристского пространства, которое обеспечит дополнительный интерес туристов и паломников к нашим регионам, нашим святыням и прекрасным природным объектам.

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