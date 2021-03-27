Глыба снега, упавшая с крыши дома, придавила трёхлетнего мальчика в Нижнем Новгороде

На улице Никонова в Московском районе Нижнего Новгорода трёхлетнего малыша придавила глыба снега, упавшая с крыши жилого дома. Как сообщило ИА "Время Н", ребёнок гулял вблизи дома с матерью, когда на него сошла лавина. С подозрением на черепно-мозговую травму мальчика доставили в больницу.

Также "Время Н" сообщает, что свидетели происшествия среагировали оперативно и помогли маме извлечь ребёнка из-под завалов. По последней информации, после осмотра врачами, малыша с мамой отправили домой.

Отец ребёнка заявил, что семья напишет заявление в полицию на бездействие управляющей компании.

– Нам этого не хочется, но важно, чтобы это больше не повторялось, – обратил внимание мужчина. – Посмотрите, мы здесь стоим, а над нами глыбы льда.

Его слова о ненадлежащей уборке снега и льда с крыши дома подтвердила и другая жительница дома на улице Никонова.

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