Нижегородская телебашня погасит подсветку в поддержку акции "Час Земли"

Телебашня Нижнего Новгорода погасит подсветку в поддержку экологической акции "Час Земли". Акция стартует сегодня, 27 марта, в 20:30. Об этом сообщили в Нижегородском филиале ФГУП "РТРС".

Перед началом акции, с 20:15 до 20:00 телебашню украсит символическое изображение Земли.

– Современная архитектурно-художественная подсветка превратила телебашню в знаковый городской объект. Помимо включения иллюминации в праздничные дни, мы часто участвуем в различных социальных акциях, что даёт возможность таким необычным способом привлечь внимание к значимым проблемам и событиям, – поделился мнением директор Нижегородского филиала РТРС Михаил Небольсин.

Кроме того, известно, что в поддержку "Часа Земли" подсветки отключат Останкинская телебашня в Москве, телебашни в Казани, Перми, Мурманске, Красноярске, Самаре, Пензе, Нальчике, Великом Новгороде, Грозном и других городах.

СПРАВКА:

Акция "Час Земли" – самая массовая международная экологическая акция в истории. Ежегодно в ней участвуют более 2 миллиардов человек и тысячи объектов. В 2021 году акция пройдёт в 15-й раз. Всемирный фонд дикой природы призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты.

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