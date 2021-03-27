Общественные обсуждения застройки улицы Бекетова проходят в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде решается вопрос новой застройки улиц Бекетова, Верхняя, Головнина, Кузнечихинский проезд, Эльтонская и Кузнечихинская в Советском районе города. А также рассматриваются проекты межевания территории улиц областного центра того же района: Норвежская, Бекетова, Головнина и Кузнечихинская. Об этом стало известно из документов, опубликованных на сайте нижегородской мэрии.

Согласно этим данным, застройку названных улиц (малоэтажные и частные дома) планируется заменить высотными жилыми постройками и одним детским садом на 185 мест. Новые жилые дома планируются трёх видов: четыре из них будут высотой в 17 этажей, три — в 10 этажей, другие три — в девять. Более того, задумано возвести многоуровневую парковку в пять этажей.

Сейчас на предполагаемой территории под застройку стоит порядка 40 малоэтажных жилых зданий и частных домов.

Проектная документация была разработана ИП Павлова Елена Геннадьевна по заказу ООО "Госстрой НН".

Общественные обсуждения этого вопроса проходят с 26 марта по 6 апреля этого года.

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