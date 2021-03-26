Владимира Путина пригласили на празднование 800-летия Нижнего Новгорода

Владимир Путин поддержал предложение Юрия Шалабаева о создании специализации «Государственная и муниципальная служба». Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Сегодня, 26 марта, в Ново-Огареве прошло заседание наблюдательного совета президентской платформы «Россия — страна возможностей». Там мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев пригласил президента России на празднование 800-летия города, а также предложил создать ещё одну специализацию в рамках конкурса «Лидеры России».

- Мне кажется, если появится еще один трек – «Государственная и муниципальная служба», это позволит сформировать качественный кадровый резерв именно для государственных и муниципальных органов, - обратился Юрий Шалабаев.

Он также рассказал главе государства, что стал победителем конкурса «Лидеры России 2018-2019» и как после этого сложился его дальнейший путь в управленческой должности. Юрий Шалабаев отметил, что, когда он вступил в должность мэра, ему понадобилось быстро собрать команду и пул «Лидеров России» стал очень ценным инструментом.

- По поводу кадрового резерва - мы работаем, администрация работает, и в правительстве есть соответствующее направления. В наших учебных заведениях, в том числе президентских, постоянно над этим работают. Сделаем, - поддержал предложение президент.

В ходе беседы Юрий Шалабаев пригласил Президента РФ Владимира Путина принять участие в праздновании юбилея Нижнего Новгорода.

- Нижний занимает особое место в истории России, в сердце русского человека. Нижний – это знаковый город для страны, - поблагодарил за приглашение глава государства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!