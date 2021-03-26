1,5 тысячи новых дорожных знаков установят в Нижнем Новгороде в 2021 году

В 2021 году в Нижнем Новгороде будет установлено свыше 1,5 тысячи дорожных знаков в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает МКУ «Центр организации дорожного движения».

- На некоторых участках дорог знаки будут заменены или размещены дублирующие дорожные знаки над проезжей частью, - рассказали в учреждении. - Для хорошей видимости они изображены на желтом фоне.

Напомним, главной задачей этой организации является снижение количества аварийных участков в Нижнем Новгороде. Именно поэтому в рамках проекта не только обновляется дорожное полотно, но и уделяется большое внимание повышению безопасности движения.

Кроме того, в 2021 году в регионе планируется реконструировать средства дорожного регулирования на 26 улицах Нижнего Новгорода. Наиболее значительные изменения произойдут на проспекте Гагарина.