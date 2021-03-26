Нижегородские студенты представят область на соревнованиях по киберспорту

Сборные Нижегородской академии МВД России и ННГУ будут представлять Нижегородскую область на зональном этапе Всероссийской киберспортивной студенческой лиги.

Ранее в рамках регионального этапа в соревнованиях участвовали свыше 20 команд нижегородских вузов. Среди них команды Высшей школы экономики, НГЛУ имени Добролюбова, НГПУ имени Минина, Волжского университета водного транспорта и других вузов.

В ходе зонального этапа Всероссийской киберспортивной студенческой лиги победители всех региональных этапов будут распределены на восемь групп. Победитель в каждой из групп будет затем участвовать в финальном этапе соревнований.