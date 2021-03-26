Глеб Никитин провел рабочую встречу с вице-спикером Совета Федерации Николаем Журавлевым

Губернатор пригласил Николая Журавлева принять участие в праздновании 800-летия Нижнего Новгорода. Фото: Кирилл Мартынов

В пятницу, 26 марта 2021 года, состоялась рабочая встреча губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с заместителем председателя Совета Федерации Николаем Журавлевым. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Главной темой обсуждений стало использование механизма инфраструктурных облигаций в регионе. В частности, губернатор уверен, что применение этого механизма сформирует новый подход к созданию комфортной и безопасной среды для жизни.

- Это строительство новых дорог, социальных объектов, инженерной инфраструктуры для новых микрорайонов. Рассчитываем, что наши предложения будут поддержаны на федеральном уровне, - поделился Глеб Никтин.

Разговор коснулся и подготовки к юбилею Нижнего Новгорода. Кстати, Глеб Никитин лично пригласил Николая Журавлева принять участие в праздновании юбилея города, который станет событием федерального масштаба.

- Важно, когда представители федеральных органов власти лично приезжают знакомиться с ситуацией и изменениями, происходящими в регионах, - подчеркнул глава региона.

В ходе беседы было отмечено, что, несмотря на пандемию, в 2020 году Нижегородская область сохранила свою инвестиционную привлекательность. Так, инвестиции в капитал нижегородских компаний достигли 383,1 миллиардов рублей, а это на 20,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

- Нижегородская область в числе лидеров по несырьевому неэнергетическому экспорту в стране. Рост на 14% - очень достойный показатель, - подчеркнул Николай Журавлев.

К примеру, на текущий момент в регионе полным ходом идёт реализация 39 приоритетных соглашений, заключенных между нижегородским правительством и инвесторами. В совокупности эти проекты предполагают вложение инвестиций в размере 437 миллиардов рублей.

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