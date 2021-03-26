Сквер на площади Горького закроют на время благоустройства

Сквер на площади Горького в Нижнем Новгороде закроют на все время благоустройства для обеспечения безопасности нижегородцев и ускорения работ. Об этом стало известно в ходе выездного совещания, состоявшегося сегодня на территории сквера.

- Реконструкция сквера будет проводиться максимально бережно, - рассказали разработчики проекта. – Мы сохраним всю дорожную сеть, клумбы и зелёные насаждения. Покрытие планируется заменить на крупноформатную плитку, чтобы придать площади большую парадность и подчеркнуть ее значимость.

Напомним, этот сквер для благоустройства выбрали сами нижегородцы в рамках проекта «Вам решать». За него отдали голоса больше шести тысяч человек. После долгих согласований работники, наконец, приступили к реализации.

- В сквере поменяют брусчатку, сделают пандусы, обновят лестницы, освещение, разобьют большой цветник, - рассказал глава администрации Нижегородского района Илья Лагутин. - Для того чтобы все работы провести быстро и безопасно, подрядчик настоял на закрытии сквера, пока идёт благоустройство.