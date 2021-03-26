На въезде в Дзержинск могут построить многоуровневую развязку

Многоуровневую развязку предложили построить на въезде в Дзержинск со стороны трассы М-7 «Волга». Депутаты местной думы попросили оказать государственную поддержку со стороны властей Нижегородской области.
В обращении было обозначено, что в настоящее время левый поворот из Дзержинска в сторону Москвы закрыт и теперь движение организовано через левоотгонный поворот на 387-388 километрах трассы.
- Изменение организации движения транспортных средств ведет к риску повышения аварийности и образования километровых пробок на данном участке автомобильной трассы, - подчеркнули в обращении.
В частности, сначала автомобилистам приходится встраиваться в транспортный поток, идущий со скоростью 90 километров в час в направлении Нижнего Новгорода. Затем на повороте машинам следует встроиться в поток с аналогичным скоростным режимом в сторону Москвы.
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