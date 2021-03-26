Школу №3 в Лыскове ремонтируют за 137 млн рублей

Работы в учебном заведении уже начались. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В 2021 году на капитальный ремонт школы №3 в Лыскове выделили 137 миллионов рублей. Работы проводят в рамках программы «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области». Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

- Деньги на эти цели предусмотрены в областном бюджете и частично – в бюджете Лысковского муниципального округа, - подчеркнул губернатор.

В образовательном учреждении уже приступили к работам. Сейчас там залили перекрытия, смонтировали электрику, а также установили маячки, которые позволяют приступить к отделочным работам.

Ход ремонтных работ в школе №3 еженедельно будут отслеживать представители администрации Лысковского муниципального округа. Сдача объекта запланирована к началу нового учебного года.

Напомним, что в этом году комплексный капитальный ремонт проведут в девяти образовательных организациях Нижегородской области.

- Ещё в 52 школах и 66 детских садах проведут ремонт по отдельным видам работ, - добавил Глеб Никитин.

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