С 26 по 30 марта в Нижнем Новгороде пройдут «Горьковские дни»: программа мероприятий

В честь 153 годовщины со дня рождения писателя Максима Горького в Нижнем Новгороде пройдут памятные мероприятия: выставки, лекции и театральные постановки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сегодня, 26 марта, в музее-квартире Максима Горького откроется выставка «Чудо Вахтанговского театра». Экспозиция приурочена к 100-летию со дня рождения народного артиста России Александру Граве, который был женат на внучке писателя Дарье Пешковой.

Также 27 марта в 14:00 для посетителей музея-квартиры прочитают лекцию «Надежда Ламанова и Максим Горький: творческие пересечения». Чтобы послушать лекцию нужно записать по номеру: 436-16-51.

Кроме того, до 28 марта в музее детства Горького «Домике Каширина» нижегородцы смогут получить открытку с редкими кадрами из жизни знаменитого драматурга.

В интернет 28 марта в 10:00 стартует онлайн-марафон о творчестве Максима Горького, его влиянии на жизнь общества и о его роли в современном мире. Рассказывать о жизни драматурга будут литераторы, проживающие в разных странах мира. Марафон будет организован на платформе ZOOM, трансляция пройдут также на YouTube и Facebook.

Также 28 марта обширную программу проведут и в социальных сетях музея А.М. Горького. Специалисты проведут виртуальные прогулки с А.М.Горьким: «Вокруг «Домика» на съезде»: «Ковалихинская».

В 11:00 28 марта нижегородцы состоится церемония возложения цветов к памятнику Максима Горького. В этот же день в 18:30 в театре драмы имени М. Горького покажут спектакль «Мещане».

В завершении «Горьковских дней» на сцене театра «Вера» 30 марта в 18:00 артисты отыграют постановку «Пламя Данко» по мотивам рассказа «Старуха Изергиль».

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