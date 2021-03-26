«Марафон 800» пройдёт к юбилею Нижнего Новгорода

На 29 августа в Нижнем Новгороде запланировано проведение спортивного праздника «Марафон 800». Забег будет приурочен к 800-летнему юбилею со дня основания города. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- В прошлом году Нижний Новгород заслуженно стал «Беговой столицей России», и проведение подобного марафона подчеркивает этот статус, - отметил глава региона.

Ожидается, что на старт марафона выйдет около 10 тысяч человек, среди которых будут не только нижегородцы, но и гости из других регионов, даже из зарубежных стран.

Впервые за 12 лет у бегунов появиться возможность посоревноваться в забеге с максимальной дистанцией в 42,2 километра. Также будут представлены дистанции в 3 и 10 километров.

- Трасса «Марафона 800» с перепадами высот в общей сложности до 500 метров и крутыми подъемами обещает стать одной из самых сложных и красивых дистанций в стране, - поделился Глеб Никитин.

Маршрут марафона охватит самые живописные места города. Бегуны проследуют по улицам около Нижегородской ярмарки и стадиона «Нижний Новгород», пробегут по набережной на территории «Стрелки» и пересекут Канавинский мост. Марафоны также совершат круг по территории Кремля.

Зарегистрироваться для участия в марафоне можно с 12:00 29 марта на сайте.

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