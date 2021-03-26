В Мининском университете 1 апреля пройдет стратегическая сессия в рамках программы «Эффективный регион».

1 апреля с 10.00 до 15.00ч

- в «Точке кипения» Мининского университета (пл. Минина и Пожарского, д.7, 2 этаж) в рамках программы «Эффективный регион» и в соответствии с реализацией стратегии «Эффективный университет» пройдет стратегическая сессия.

Мероприятие проводится совместно с ГК «Росатом» и направленно на внедрение бережливых технологий в образовательный процесс Мининского университета.

На открытии стратегической сессии выступят:

- Бетин Андрей Анатольевич - заместитель губернатора Нижегородской области;

- Сдобняков Виктор Владимирович - и. о. ректора НГПУ имени Козьмы Минина.

Участниками стратегической сессии станут:

- руководство и студенты Мининского университета и Арзамасского филиала ННГУ, что послужит созданию горизонтального студенческого сообщества;

- объединенный проектный офис ГК «Росатом».

Стратегическая сессия направлена на обмен опытом внедренных проектов, а также на выявление новых подходов. Популяризация лучших студенческих практик позволит определить новые направления бережливых проектов в образовательных учреждениях и послужить средством достижения стратегических целей ВУЗа и региона.

Программа сессии предполагает вовлечение студентов в образовательные практики корпорации «Росатом», а также взаимодействие участников с помощью тренингов и работы в группах.