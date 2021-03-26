Нижегородские предприятия взяли Гран-при конкурса «Лучший хлеб России – 2021»

Хлебопекарные предприятия Нижегородской области вновь отличились на Всероссийском конкурсе «Лучший хлеб России - 2021». Продукция компании «Сормовский хлеб» и хлебзавода «Выксунский хлеб» получили награды. Об этом сообщает региональное министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.

Так, высокое качество показала продукция компании «Сормовский». Гран-при было завоевано за хлеб «Здоровье», кулич «Воскресный», батоны «Сормовские», хлеб «Сельский» и хлеб «Цельнозерновой». Хлебобулочные изделия стали лучшими по итогам конкурса и были отмечены Большим и Малым кубком I степени.

Качество продукции подтвердил и хлебзавод «Выксунский хлеб». Малым кубком I степени были отмечены изделия булочные иверские многозерновые, «Здоровое сердце» и батон «Фирменный».

Победителей конкурса определяли эксперты, технологи и представители Российского союза пекарей. Оценки выставлялись вслепую», жюри были неизвестны бренды и производители.

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