В Дзержинске создадут клуб регби «Химик»

В Дзержинске решено создать регбийный клуб «Химик». Соответствующее решение сегодня было принято на заседании городской Думы. Планируется, что автономная некоммерческая организация будет создана совместно с уже существующей организацией «Хоккейный клуб «Торпедо». Учредителем будет администрация Дзержинска.

- Начать развитие регби в регионе с Дзержинска предложил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, - сказал глава города Иван Носков. - Я всегда за любые спортивные инициативы, тем более что содержание команды не обременит городской бюджет. Поэтому почти год назад администрацией Дзержинска и Федерацией регби Нижегородской области было заключено соглашение о сотрудничестве, а уже в феврале 2021-го мы обсудили развитие регби с министром спорта Нижегородской области и вице-президентом Федерации регби Нижегородской области. Считаю, что создание регбийного клуба «Химик» достойный результат нашей совместной работы.

В настоящее время идет набор в состав будущей команды РК «Химик». Частично в нее войдут спортсмены, входившие в нижегородский регбийный клуб «Адмирал». Команда регбийного клуба «Химик» будет базироваться на одном из стадионов города . Планируется, что команда будет выступать в высшей регбийной лиге России в сезоне 2021-2022 годов.