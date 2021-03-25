Народный концерт состоится 9 мая на площади Минина и Пожарского

Народный концерт «Военные песни у Кремля» пройдет 9 мая на площади Минина и Пожарского. Фото: Центр 800

В день Победы, 9 мая, на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде пройдет народный концерт «Военные песни у Кремля». Об этом сообщает пресс-служба АНО «Центр 800».

С песнями о войне на сцене выступят не только профессиональные исполнители, но и певцы-любители со всего региона. В завершении концерта зрители вместе с артистами в один голос споют пробирающую до мурашек композицию «День Победы».

- Песни войны знают, любят, поют даже те, кто родился много лет спустя после тех трагических событий. Нас очень радует большой интерес к такому важному мероприятию, – поделилась автор идеи проекта Екатерина Чудакова.

В этом году в рамках участии проекта «800 добрых дел» исполнить песни на празднике смогут и воспитанники детских домов.

В настоящее время идёт масштабная подготовительная работа: проводятся репетиции, готовятся номера и выстраивается общая режиссура мероприятия.

Напомним, что впервые народный концерт «Военные песни у Кремля» прошёл в Нижнем Новгороде в 2019 году. Тогда его посетили 10 тысяч зрителей, что стало большим успехом для проекта.

В 2020 году из-за коронавируса мероприятие прошло в дистанционном режиме, но уже в этом году нижегородцев вновь ожидает большой и трогательный праздник.

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