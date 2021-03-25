Благоустройство центральной площади Нижегородского Кремля обойдется в 235,7 млн рублей

Комплексное благоустройство центральной площади Нижегородского Кремля выполнит ООО УК «Возрождение Торговый Дом» из Санкт-Петербурга. Именно эта фирма стала победителем электронного аукциона, который проводился на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит благоустроить территорию между корпусами №1 и №2. Финансирование на эти цели в размере 235,7 миллионов рублей поступят из областного бюджета.

По проекту на территории центральной площади Нижегородского Кремля проведут масштабное озеленение: высадят новые деревья, кустарники и обустроят газоны. Кроме того, будет обустроена система автоматического полива растений и ливневая канализация.

Также подрядчик проведет ремонт систем уличного освещения, также в границах обновленного пространства появятся новый лавочки и урны. Подлежит замене и покрытие пешеходных дорожек.

Срок выполнения работ – до 31 июля 2021 года.

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