Антибиотик обнаружили в докторской колбасе нижегородского производства

В вареной колбасе «Докторская» нижегородского производителя обнаружен антибиотик сульфаметазин. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Нижегородский референтный центр Россельхознадзора».

Как рассказали эксперты, обнаруженное несоответствие по безопасности пищевой продукции означает, что за первичным непереработанным сырьем на животноводческом предприятии нет должного контроля.

Обычно недобросовестные производители добавляют антибиотик в продукцию для того, чтобы продлить его срок годности. Следом антимикробные препараты попадают в организм человека и создают угрозу для его здоровья. В частности, повышается риск распространения невосприимчивых к лекарствам микроорганизмов.

- Визуально определить, содержит продукт антибиотики или нет, невозможно, - отметили специалисты. - Содержатся ли в колбасе лекарственные препараты, определят только лабораторные исследования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!