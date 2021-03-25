Цены на хлеб, рис и вермишель снизились в Нижегородской области

За последнюю неделю в Нижегородской области подешевел хлеб из пшеничной муки, рис и вермишель. Об этом сообщает региональное министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.

- По данным службы статистики, за период с 15 по 22 марта в Нижегородской области средняя цена на хлеб из пшеничной муки снизилась до 61,52 рубля за килограмм, - говорится в сообщении. - В регионе также снизилась стоимость сливочного масла.

Тем временем, цена на рис снизилась на 3,1%. Если раньше он стоил 77,79 рублей за килограмм, то сейчас 75,41 рубля. Цены на вермишель упали на 1,5%, с 77,99 до 76,85 рубля за килограмм.

Необходимо отметить, что ранее нижегородские власти приняли меры по стабилизации цен на муку, хлеб и хлебобулочные изделия. Для производителей хлебопекарной и мукомольной отрасли утверждены федеральные субсидии, а также софинансирование из областного бюджета.

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