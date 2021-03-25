Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем работника культуры

Уважаемые работники культуры! Дорогие ветераны! Примите мои искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Этот день — замечательная возможность поздравить всех, кто посвятил свою жизнь культуре, сохраняя и приумножая духовное богатство Нижегородской области и всей России. Театры, музеи, библиотеки, профильные образовательные учреждения — у каждого направления своя миссия и свои задачи, но их объединяет стремление сделать мир лучше и создать что-то новое. Особые слова благодарности — работникам культуры малых городов и сел. Благодаря вашим усилиям там создаются настоящие творческие центры, где люди могут отдохнуть душой и раскрыть свои таланты.

Год назад наша жизнь резко изменилась. Пандемия тяжело отразилась на деятельности множества отраслей, и сфера культуры стала одной из самых пострадавших. Что-то ушло в онлайн, но без человеческого контакта полноценная работа оказалась невозможной. Сейчас деятельность учреждений культуры постепенно восстанавливается. Уверен, что постепенно ограничений будет все меньше, а возможностей для творчества все больше. Спасибо всем, кто в эти сложные месяцы не потерял вдохновения, придумывал и реализовал новые проекты!

Мы обязательно будем улучшать условия работы в сфере культуры: строить и ремонтировать ДК, закупать инструменты, создавать новые форматы библиотек, виртуальные концертные залы и многое другое. В этом нам помогает национальный проект «Культура» и ряд других программ. Много предстоит сделать и к 800-летию Нижнего Новгорода. Город всегда был важным культурным центром. Наша общая задача — развивать имеющийся потенциал, создавать новые площадки и вдохнуть новую жизнь в то, что уже существует.

Желаю вам никогда не терять вдохновения и интереса к работе! Здоровья всем, счастья и благополучия!

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