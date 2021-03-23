Волонтёры помогут пожилым нижегородцам в МФЦ и ТЦ проголосовать за территории для благоустройства

Волонтёрские пункты для жителей в МФЦ и торговых центрах Нижнего Новгорода будут работать в период голосования за территории для благоустройства. Облагораживание общественных пространств проведут в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда". Об этом рассказали добровольцы из Ресурсного центра добровольчества Нижегородской области студентам РАНХиГС.

Обратиться за помощью к волонтёрам смогут те, кому неудобно голосовать дома через Интернет или через мобильное устройство. Уже 695 человек зарегистрировано в качестве добровольцев в Нижегородском регионе.

На пунктах они будут спрашивать, где живёт человек, обратившийся к ним за помощью, а затем покажут на планшете, за какие проекты он может проголосовать на выбранной территории. Когда житель определится, волонтёры помогут проголосовать в режиме онлайн.

– Помощь волонтёров будет нужна в первую очередь пожилым нижегородцам, которые не так хорошо ориентируются в сети Интернет. Мы рассказываем, в чём заключается задача волонтёров во время голосования за благоустройство общественных пространств, и предлагаем студентам Нижегородского филиала РАНХиГС и других вузов присоединиться к волонтёрскому движению. Участвуя в наших проектах, молодые люди могут обрести не только хобби, новых друзей, но, возможно, и будущую профессию, – обратил внимание руководитель ресурсного центра добровольчества Нижегородской области Андрей Жильцов.

Голосование за улучшение общественных пространств пройдёт с 26 апреля по 30 мая этого года на федеральной платформе za.gorodsreda.ru.

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