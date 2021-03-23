Ресторан на воде продают в Нижнем Новгороде за 35 млн рублей. ФОТО: https://www.gipernn.ru/prodazha-gotovogo-biznesa/nab-grebnogo-kanala-d-12-id2741487

В Нижнем Новгороде продают ресторан на воде за 35 миллионов рублей. Объявление об этой продаже опубликовали на сайте GiperNN.

Согласно информации в нём, ресторан располагается на Набережной Гребного канала, дом №12. Общая его площадь составляет 700 квадратных метров, построено здание в 2011 году. В объявлении также сказано, что бизнес продаётся "готовый, действующий":

— Зимний и летний рестораны, три гостиничных номера, центральный водопровод, две кухни, 13 трюмных помещений и своя стоянка для катеров, — перечисляет продавец на сайте. — Ресторан расположен в удивительно живописном месте, работает круглый год, летом открывается дополнительная летняя терраса с прекрасным видом на Волгу.

В объявлении также добавили, что 13 трюмных помещений под главной палубой можно оборудовать под сауну или баню. Немаловажно, что ресторан находится в близости к туристическому трафику.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!