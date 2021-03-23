Ресторан на воде продают в Нижнем Новгороде за 35 млн рублей. ФОТО: https://www.gipernn.ru/prodazha-gotovogo-biznesa/nab-grebnogo-kanala-d-12-id2741487
В Нижнем Новгороде продают ресторан на воде за 35 миллионов рублей. Объявление об этой продаже опубликовали на сайте GiperNN.
Согласно информации в нём, ресторан располагается на Набережной Гребного канала, дом №12. Общая его площадь составляет 700 квадратных метров, построено здание в 2011 году. В объявлении также сказано, что бизнес продаётся "готовый, действующий":
— Зимний и летний рестораны, три гостиничных номера, центральный водопровод, две кухни, 13 трюмных помещений и своя стоянка для катеров, — перечисляет продавец на сайте. — Ресторан расположен в удивительно живописном месте, работает круглый год, летом открывается дополнительная летняя терраса с прекрасным видом на Волгу.
В объявлении также добавили, что 13 трюмных помещений под главной палубой можно оборудовать под сауну или баню. Немаловажно, что ресторан находится в близости к туристическому трафику.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!