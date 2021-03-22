Свыше 604 млн рублей выделено на ремонт трассы Р-158 «Нижний Новгород-Саратов»

Управления автомобильной магистрали «Москва - Нижний Новгород» ведет поиски подрядчика для ремонта трассы Р-158 «Нижний Новгород - Саратов». Работы на участке со 193 по 218 километр требуется провести до 30 ноября 2022 года. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Электронный аукцион будет проведен 16 апреля текущего года. Заявки на участие принимаются до 12 апреля.

Выбранный подрядчик должен будет снять существующий асфальт, уложить выравнивающий и верхний слой нового полотна. Также планируется заменить барьерное ограждение, досыпать и укрепить обочины.

В состав работ включена замена сигнальных столбиков, дорожных знаков и нанесение новой дорожной разметки. Ещё рабочим необходимо будет восстановить водоотвод, дренаж и отремонтировать водопропускные трубы. На отремонтированном участке появится и новое освещение.

Финансирование в размере свыше 604 миллионов рублей поступит из средств федерального бюджета.

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