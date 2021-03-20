Нижегородские учёные научились выявлять рак желудка по выдыхаемому воздуху. ФОТО: https://vk.com/id363254072?w=wall363254072_644

Нижегородские учёные научились определять диагноз рак желудка по выдыхаемому воздуху. Всеми подробностями на этот счёт поделился ректор ПИМУ Николай Карякин на своей странице ВКонтакте.

— Это не идея или проект. Это уже готовая разработка, в научно-технической приёмке которой принимали участие сотрудники кафедр ПИМУ, — заявил ректор.

По его словам, звучит это фантастически, но является правдой. Метод определения рака желудка схож с уреазным тестом, который диагностирует инфекцию Helicobacter pylori. Но в случае с определением рака технологии шагнули вперёд: специальный сенсорный биочип вычислит биомаркеры рака желудка в выдыхаемом воздухе даже в сверхмалых концентрациях одоранта.

— Сама разработка велась нашими коллегами из Лаборатории функционального имиджинга Университета Лобачевского по Заказу Фонда перспективных исследований, — рассказал Николай Карякин. — Без преувеличения могу сказать, полученные результаты – это настоящий прорыв и отличная перспектива для ускорения скрининга заболеваний, в первую очередь, онкологических.

Для взятия пробы выдыхаемого воздуха на рак желудка нужно всего лишь наполнить воздухом одноразовый пятилитровый пакет.

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