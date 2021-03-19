Реставрацию «Дома Павловой» на Щелоковском хуторе завершат в 2021 году

Реставрацию «Дома Павловой», расположенного на Щелоковском хуторе в Нижнем Новгороде планируется завершить в 2021 году. Об этом сообщает Newsroom24 со ссылкой на городскую администрацию.

- Сейчас на территории муниципального автономного учреждения культуры «Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Щелоковский хутор» ведется укладка нижних венцов памятника архитектурного зодчества, - рассказали в администрации.

По словам заместителя главы администрации Леонида Стрельцова, начавшуюся в прошлом году реставрацию завершат в нынешнем.В ходе реставрации должны быть максимально сохранены аутентичные материалы и конструкции памятника деревянного зодчества. Сейчас этот вопрос находится на особом контроле у мэрии.