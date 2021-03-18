Государственные награды получили 28 нижегородцев

Глеб Никитин вручил нижегородцам государственные награды. Фото: Юлия Горшкова

Сегодня, 18 марта, в здании нижегородской ярмарки прошла церемония награждения государственными наградами. Её провел глава региона Глеб Никитин.

Почётные звания получили 28 нижегородцев, в числе которых врачи, научные сотрудники, инженеры, конструкторы, а также представители органов правопорядка и творческих профессий.

- Для меня большая честь сегодня от имени Президента РФ Владимира Путина и правительства Нижегородской области вручить заслуженные награды людям, чей труд и творчество – по-настоящему наша гордость, - подчеркнул губернатор. - За каждым достижением, отмеченным государством, - ваш огромный труд, ваше бесценное время, ваши терпение и силы.

В ходе мероприятия особое внимание уделили вручению Ордена Пирогова нижегородским медикам.

- Стоит ли говорить, насколько тяжёлым выдался для них минувший год… Они первыми приняли на себя мощный удар пандемии. Выдержали, выстояли, справились со всеми поставленными задачами. И продолжают эту борьбу. За жизнь ради самой жизни, - с чувством поделился Глеб Никитин.

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» получила заведующая центральной поликлиники в Арзамасе – Переводова Наталья, а также заведующий отделением городской больницы № 28 в Нижнем Новгороде – Храмушев Николай.

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